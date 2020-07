Conversano, a 10 anni ferisce con coltellino bimbo di 8, tentando di rubare bici: indagini (Di sabato 18 luglio 2020) Un ragazzino di 10 anni avrebbe ferito, con un coltellino o altro oggetto appuntito, un bambino di 8 anni al quale avrebbe tentato di sottrarre la bicicletta. L'episodio è accaduto la scorsa domenica ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Telebari : “Dammi la bici”, a 10 anni ferisce col coltello un bimbo di 8: indagini dei carabinieri a Conversano - #Bari… - LaGazzettaWeb : Conversano (Ba), a 10 anni ferisce con coltellino bimbo di 8, tentando di rubare bici: indagini - NoiNotizie : Conversano (#Bari), bimbo di sette anni accoltellato. Accusa: da uno di dieci - gianlucalomuto : Conversano, bimbo di 10 anni accoltella coetaneo per non avergli prestato la bici: tragedia sfiorata nella villa co… - Borderline_24 : #Conversano, a soli 10 anni accoltella un #Bambino per impossessarsi della sua bicicletta -