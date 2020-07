Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis non vogliono cadere nel bluff di Victor Osimhen (Di sabato 18 luglio 2020) Il Napoli aspetta che l’eventuale bluff di Victor Osimhen si sgonfi. Aurelio De Laurentiis ha dato la sua disponibilità a ritoccare alcuni aspetti sull’ingaggio, ma senza farsi intrappolare in un gioco al rialzo di commissioni. L’agente del giocatore ha però come obiettivo la Premier League per capitalizzare al massimo il passaggio dell’attaccante, ma al Lille non sono arrivate offerte concrete dall’Inghilterra. Le voci che si inseguono sul Liverpool sono contorte e Cristiano Giuntoli non vuole farsi beffare, mentre gli azzurri preparano sul campo la gara con l’Udinese. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su ... Leggi su calciomercato.napoli

