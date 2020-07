Barcellona, Messi, Piquè e Bousquets spingono per l’autogestione in vista del match col Napoli (Di sabato 18 luglio 2020) Oggi il tecnico del Barcellona ha parlato in conferenza stampa. Ha chiarito di non avere intenzione di dimettersi ma la frattura con la squadra sembra abbastanza difficile da sanare. Calciomercato.com scrive che addirittura il Barcellona starebbe pensando ad un’autogestione guidata da Leo Messi. “I senatori non hanno mai digerito i metodi di allenamento di Setien, l’invadenza e, per alcuni, la prepotenza del suo vice Eder Sarabia, i continui cambi di modulo e la gestione del gruppo. La rottura ci sarà, bisogna solo capire quando. In Catalogna non sono così convinti dell’armistizio di queste ore: la promozione in prima squadra, come traghettatore, di Garcia Pimienta, l’allenatore del Barcellona B impegnato nel playoff per salire in Segunda, è un’opzione ... Leggi su ilnapolista

napolista : Barcellona, Messi, Piquè e Bousquets spingono per l’autogestione in vista del match col Napoli Lo scrive… - rioser82 : RT @marcoazzi66: Comincia già a passare il messaggio di un #Barcellona scarso e mi viene da sorridere, davanti a una simile baggianata. Per… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Liga, il #Barcellona conferma #Setien che risponde a #Messi: 'Normale frustrazione'. Il tecnico è nel mirino della cri… - Sport_Mediaset : #Liga, il #Barcellona conferma #Setien che risponde a #Messi: 'Normale frustrazione'. Il tecnico è nel mirino della… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Barça nel caos, ma #Setien non molla: 'Possiamo vincere la #Champions' #Barcellona #Messi -