Alto Adige, positivo al sierologico non rispetta la quarantena e partecipa a una festa: 34 in isolamento (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo i quattro casi di ieri, altre due persone sono risultate positive al Covid-19 in Alto Adige. Tra questi, anche un bambino di appena 6 mesi rientrato da poco con la mamma dalla Serbia, e una coppia del Kosovo. Quello che fa preoccupare è che da giovedì ad oggi il numero di persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria è salito notevolmente: 331 due giorni fa, 378 ieri e 393 oggi. È stato necessario mettere in isolamento 34 persone per un focolaio che si è scatenato in seguito ad una festa organizzata in un locale della Val Badia. Una persona che ha partecipato all’evento era risultata positiva al testsierologico e non ha rispettato l’isolamento fiduciario e nemmeno ... Leggi su sportface

