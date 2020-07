Sorpreso in possesso di attrezzi da scasso: denunciato un 50enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli” e “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza”: sono queste le accuse di cui dovrà rispondere un 50enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno posto grande attenzione alla problematica, intensificando i controlli e garantendo la massima presenza di uomini sul ... Leggi su anteprima24

"Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli" e "Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza": sono queste le accuse di cui dovrà risponde ...

