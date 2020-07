Soft Pink Truth, l’altra metà del cielo Matmos (Di sabato 18 luglio 2020) Drew Daniel, accademico, non-musicista, protagonista di una delle band elettroniche più rilevanti degli ultimi venticinque anni, i Matmos, intellettuale a tutto tondo, ha vissuto questi tempi difficili in Maryland: «Qui ho trascorso la quarentena con il mio partner, Martin Schmidt (con Drew Daniel, oltre che nella vita, anche nei Matmos, ndr). La nostra routine è trascorsa bene perché ho un lavoro sicuro, sono docente di letteratura inglese alla John Hopkins University e ora sono in anno sabbatico; non sto dunque … Continua L'articolo Soft Pink Truth, l’altra metà del cielo Matmos proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

zeppelj : — Caesar smiles, cheeks tinted a soft pink. ? Aww . . Ti proteggerò anche io. - luffysredhawk : @dragonIoli he looks so soft with pink uwu djzjshjsjzjsks - rosa__hermosa : @lilhunnybun3 HAHAHSJDJD soft pink outside Socialist hardcore inside >:3 ?????? - 3xtoys : Jack Rabbit Signature Silicone Ultra Soft Rabbit - Pink -

Ultime Notizie dalla rete : Soft Pink Soft Pink Truth, l'altra metà del cielo Matmos | il manifesto Il Manifesto