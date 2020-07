Pamela Barretta contro la violenza | Trauma terribile prima di Uomini e Donne (Di venerdì 17 luglio 2020) Pamela Barretta si schiera contro la violenza fisica e psicologica raccontando il Trauma che ha subito prima di arrivare a sedere nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Da quando Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva, Pamela Barretta sta cercando di recuperare un equilibrio interiore, dopo la rottura definitiva con … L'articolo Pamela Barretta contro la violenza Trauma terribile prima di Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Da quando Uomini e Donne è sospeso per la pausa estiva, Pamela Barretta sta cercando di recuperare un equilibrio interiore, dopo la rottura definitiva con Enzo Capo. Non è un periodo semplice per la d ...

Pamela Barretta volo di fantasia | Decisioni per il futuro dopo Uomini d Donne

Pamela Barretta ne era convinta: Enzo Capo sarebbe stato il compagno della sua vita, col quale, magari, avrebbe formato una nuova famiglia. Tuttavia, la ex dama di Uomini e Donne ha dovuto ricredersi ...

