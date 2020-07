‘La tua bellezza’, quando sono i musulmani a essere vittime del terrorismo (Di venerdì 17 luglio 2020) di Federica Pistono* quando si parla di un romanzo incentrato su un attentato terroristico in un piccola città della provincia americana, subito alla mente si presenta l’immagine di un assalitore dai tratti mediorientali, un islamista fanatico, deciso a sterminare il numero più alto possibile di “infedeli”. Leggendo le pagine del romanzo La tua bellezza di Sahar Mustafah (Marcos y Marcos, 2020, trad. F. Conte), si assiste invece a un rovesciamento del canone convenzionale: questa volta il terrorista è americano, bianco, animato da un odio implacabile verso tutto ciò che non gli sembra genuinamente autoctono, risoluto a trucidare quelli che ritieni nemici propri e del proprio Paese. A Tempest, una cittadina nelle vicinanze di Chicago, la vita quotidiana scorre tranquilla in un liceo femminile islamico, in cui le ragazze ... Leggi su ilfattoquotidiano

