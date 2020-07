Juventus, se k.o. con la Lazio via Sarri e in panchina spazio a Pirlo (Di venerdì 17 luglio 2020) La Juve non è più solida come prima e continua a incassare reti: ben 9 nelle ultime tre partite. I bianconeri temono la rimonta dell'Inter adesso a -6 e al centro della critica c'è il mister Maurizio Sarri. Un'eventuale sconfitta contro la Lazio nella sfida di lunedì sera all'Allianz Stadium potrebbe costare cara al tecnico toscano, che verrebbe sostituito da un traghettatore per chiudere la stagione. Una tesi che riporta con insistenza Sportmediaset.it. che mette anche il nome del probabile traghettatore. Tra le figure papabili c'è quella di Andrea Pirlo. L'ex regista bianconero, è stato già individuato come tecnico del futuro, a partire dal 2021. Ma se la situazione dovesse precipitare, potrebbe essere chiamato in causa da subito. Affiancato da Gigi ... Leggi su itasportpress

InvictosSomos : ? Minuto 12. Sassuolo 0-2 Juventus. ? Minuto 29. Sassuolo 1-2 Juventus. ? Minuto 51. Sassuolo 2-2 Juventus. ? Minut… - juventusfc : #CR7Airlines ? SIUUUUU ? Dybala Mask = ?? Avvicinati a #SassuoloJuve con altri contenuti esclusivi ?? - juventusfc : Ci avete deliziato con la vostra creatività su #YourIcon ?? ?? Questa è la maglia che avete votato su @socios, da og… - Dulafive : RT @gippu1: Tra le circostanze più amabili dell'intera carriera di Zinedine #Zidane, c'è sicuramente quella di aver rimediato la sua prima… - DebiosCooper : RT @gippu1: Tra le circostanze più amabili dell'intera carriera di Zinedine #Zidane, c'è sicuramente quella di aver rimediato la sua prima… -