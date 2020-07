Granillo: effettuato il primo sopralluogo. Le problematiche non mancano (Di venerdì 17 luglio 2020) Dal 28 di luglio inizieranno i lavori di riposizionamento dei seggiolini in Curva Nord . Su Gazzetta del Sud il resoconto dell'incontro tra la delegazione della Lega con a capo l'ingegnere Carlo Longhi , ex arbitro, oggi componente della Commissione impianti e infrastrutture di serie A e B ... Leggi su citynow

caloit79 : @TIM_Official @TIM4USara @TIM4ULuca @TIM4UFabio 0925952752 INTESTATA A Rino GRANILLO Sulla linea PER UN RITARDO NE… -

Ultime Notizie dalla rete : Granillo effettuato Granillo: effettuato il primo sopralluogo. Le problematiche non mancano CityNow Calcio. Reggina, Var al Granillo: attesa la visita della Lega B

Lo stadio Oreste Granillo, oltre alla serie B, dovrà essere adeguato all’introduzione della tecnologia anche nel campionato cadetto, a partire dalla stagione 2020-2021. Nelle pagine di Gazzetta del Su ...

Lo stadio Oreste Granillo, oltre alla serie B, dovrà essere adeguato all’introduzione della tecnologia anche nel campionato cadetto, a partire dalla stagione 2020-2021. Nelle pagine di Gazzetta del Su ...