Formula 1, Binotto conferma la fiducia al team ma ammonisce: “non stiamo lavorando bene” (Di venerdì 17 luglio 2020) Mattia Binotto non fa passi indietro, anzi difende la propria squadra davanti agli attacchi dei detrattori, attirando su di sè le critiche per permettere alla Ferrari di lavorare tranquillamente. Bryn Lennon/Getty ImagesIl team principal del Cavallino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per ribadire la propria fiducia a piloti e staff, ammettendo però come serva una immediata inversione di rotta: “nello staff c’è sempre stata fiducia, l’importante è capire cosa non stia funzionando e non è escluso che ci sarà qualcosa da indirizzare nel futuro prossimo. Siamo una squadra giovane, della quale io ho piena fiducia. A livello generale, siamo pronti a firmare il nuovo accordo con le altre scuderie, abbiamo gettato le basi per il ... Leggi su sportfair

