Estensione Stato di Emergenza | Boccia | un Atto Dovuto

Francesco Boccia, Ministro per gli Affari Regionali, esprime il suo parere in merito all'Estensione dello Stato di Emergenza. "È scontato che lo Stato di Emergenza venga allungato. È falso e scorretto spacciarne il cappello protettivo come una limitazione delle libertà personali" afferma Boccia. Il Ministro conclude: "Non credo che ci sia un italiano o un'italiana che non ritenga questo un Atto Dovuto. Speriamo che non dovremo più essere in una condizione di lockdown, ma dobbiamo, attraverso regole straordinarie, garantire la cassa integrazione, il sostegno alle imprese, deroghe alle attività delle regioni e degli enti locali, rafforzare la sanità e la ...

