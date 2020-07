Dorothea Wierer: «Mai stata tanto a casa, ora mi alleno anche per Pechino 2022» (Di venerdì 17 luglio 2020) Dorothea Wierer ha un sorriso bellissimo. Al telefono non lo si vede, ma lo si sente benissimo. Lo mostrano le sue parole e il tono con cui racconta il periodo che sta vivendo, reduce dal trionfo mondiale nella sua Anterselva, seguita dal lungo lockdown e poi dalla ripresa degli allenamenti. La trentenne biatleta azzurra, volto di Falconeri, non passava più di settanta giorni ferma durante tutto l’anno. Il 2020 è stato diverso: «Non sono mai stata tanto a casa, ma ora penso alla prossima stagione». Leggi su vanityfair

Dorothea Wierer: «Mai stata tanto a casa, ora mi alleno anche per Pechino 2022»

La regina azzurra del Biathlon, volto del brand Falconeri, racconta i mesi dopo i trionfi al mondiale e, da neotrentenne guarda al futuro Dorothea Wierer ha un sorriso bellissimo. Al telefono non lo ...

