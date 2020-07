DIRETTA STREAMING – Juve Stabia – Chievo – Risultato LIVE, Gol e Highlights (Di venerdì 17 luglio 2020) Destini molto diversi per Juve Stabia e Chievo, compagini che andranno a sfidarsi oggi 17 luglio alle ore 21.00, in un incontro valevole per la 35esima giornata di Serie B. Stato delle squadre Juve Stabia che da neopromossa ha fatto un’apprezzabile prima parte di stagione, nella seconda ha sofferto non poco, e anche il ritorno in campo dopo il Covid non è stato positivo, visto che da allora non sono arrivate vittorie: gli stabiesi sono 17esimi in classifica, in piena zona playout a 3 punti dalla zona “rossa” che significa retrocessione DIRETTA. Chievo che ha abbandonato le velleità di promozione DIRETTA da tempo, e che proverà fino alla fine a guadagnarsi un piazzamento per la zona playoff, per ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA STREAMING L'Espresso Live dal Circo Massimo: segui la serata in diretta streaming L'Espresso Pescara – Frosinone 1-1: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

17.42 Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Pescara con Clemenza e Pucciarelli alle spalle di Maniero mentre il Frosinone risponde col 3-5-2 ed il tandem offensivo composto da Cian ...

Serie BKT: come vedere in streaming e in diretta la giornata 35

Serie BKT, si gioca il 17 luglio la 35esima giornata del campionato cadetto: come vederla in streaming in diretta, le partite su DAZN. Nuovo appuntamento col grande calcio questa sera alle 21.00 con ...

