Che Dio ci aiuti, puntata 23 luglio 2020: Nico prende una decisione (Di venerdì 17 luglio 2020) Giovedì 23 luglio 2020 andrà in onda un’altra puntata in replica di Che Dio ci aiuti 5, in attesa della sesta stagione, già confermata per questo autunno. Come sempre, sono due gli episodi che ci terranno compagnia nella prima serata di Rai 1. Nella nona puntata della quinta stagione di Che Dio ci aiuti, Nico cambierà idea e deciderà di partire. Una scelta che avrà delle conseguenze non indifferenti. Suor Angela invece, conoscerà un bimbo ricoverato in ospedale e verrà a sapere un oscuro retroscena sul padre. Nel secondo episodio, Suor Angela e Nico dovranno aiutare Maria che, per una serie di circostanze, si troverà impossibilitata a raccontare la verità. Ancora alti e bassi ... Leggi su kontrokultura

