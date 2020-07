Catalfo: “Lo smart working non deve relegare le donne a casa” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – “Sono fondamentali l’approvazione di una legge sulla parità di genere nelle retribuzioni, sulla quale il Parlamento è già al lavoro; una seria azione di contrasto all’abuso del part-time involontario spesso imposto alle donne; la promozione di strumenti di conciliazione vita-lavoro; l’introduzione di un salario minimo legato alla contrattazione collettiva nazionale; una formazione continua sia in presenza di un rapporto di lavoro – alla quale potrà contribuire il “Fondo nuove competenze” introdotto con il decreto Rilancio – sia nei periodi di transizione occupazionale, elemento al centro della riforma degli ammortizzatori sociali alla quale sto lavorando; una revisione della disciplina dello smart working, al quale durante la pandemia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, hanno fatto ricorso più di 4 donne su dieci“. Lo ha sottolineato la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, in occasione della presentazione del documento della task force voluta dalla ministra Bonetti. Leggi su dire

Ordine_CDL_NA : La Presidente del CNO, Marina Calderone, in una lettera di doglianze inviata lo scorso 14 luglio, questa volta, al… - Alfredo42114871 : @AnnaGiulia_23 @CatalfoNunzia @INPS_it Lo sa che la Catalfo vuole riformare, cioè “ridurre” ulteriormente la somma… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “Con riferimento ai pagamenti effettuati risulta che, alla data del 7 luglio: sono 3.120.499 i lavoratori per i quali è… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: “Con riferimento ai pagamenti effettuati risulta che, alla data del 7 luglio: sono 3.120.499 i lavoratori per i quali è… - goccedicristall : RT @ultimenotizie: “Con riferimento ai pagamenti effettuati risulta che, alla data del 7 luglio: sono 3.120.499 i lavoratori per i quali è… -

Ultime Notizie dalla rete : Catalfo “Lo Coronavirus: Catalfo, 'in prossimo decreto indennità a 800 euro e reddito emergenza' Affaritaliani.it