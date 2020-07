Auto contro tir, quattro morti fra Altamura e Ruvo di Puglia: tra le vittime due sorelle (Di venerdì 17 luglio 2020) Lo scontro frontale tra i due mezzi che viaggiavano in direzioni opposte di marcia. Le vittime erano a bordo della Peugeot: alla guida un 84enne, tra i passeggeri anche il compagno della più giovane delle due Leggi su repubblica

fattoquotidiano : Catania, “legava la figlia al seggiolone per ore e l’ha lanciata contro il parabrezza dell’auto del padre”: madre a… - StraNotizie : Auto contro tir, quattro morti fra Altamura e Ruvo di Puglia: tra le vittime due sorelle - cronaca_news : Auto contro tir, quattro morti fra Altamura e Ruvo di Puglia: tra le vittime due sorelle - LaCnews24 : Tragico incidente in Puglia, auto finisce contro un tir: sterminata una famiglia #calabrianotizie #newscalabria - AnsaPuglia : Auto contro tir, 4 morti nel Barese. Impatto frontale sulla Ruvo-Altamura #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Auto contro

Tutti erano di Altamura. Alla guida l’anziano 84enne Secondo le prime ricostruzioni l’auto si è scontrata con un camion che procedeva nel senso di marcia opposto. Alla guida della vettura ...Viaggiava sul suo monopattino elettrico lungo la via Mazzini nel territorio comunale di Lurate Caccivio quando, per cause ancora in fase di accertamento da pater della polizia locale del paese, si è s ...