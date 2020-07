Un fisco più equo per tirare la volata alla ripresa. Il commissario Gentiloni chiede di semplificare la vita agli onesti e renderla più dura agli evasori (Di giovedì 16 luglio 2020) La ripartenza passa anche per una nuova fiscalità. Un sistema meno opprimente e utile a far pagare tutti per far pagare meno. In Italia come nel resto d’Europa. E a tal fine la Commissione europea ha proposto un nuovo pacchetto di misure. L’esecutivo di Ursula von der Leyen ha adottato un nuovo pacchetto fiscale con l’obiettivo di garantire che la politica dell’Ue in materia di tassazione sostenga la ripresa economica e la crescita a lungo termine degli Stati membri. Il pacchetto si fonda su due pilastri: equità e semplicità. Per la Commissione la priorità assoluta è una fiscalità equa, considerandola lo strumento per proteggere le entrate pubbliche, uno strumento che avrà un ruolo importante nel breve periodo per la ripresa economica dell’Unione e, nel lungo periodo, per la ... Leggi su lanotiziagiornale

RaiNews : 'L'evasione fiscale internazionale degli individui in #UE Ue ammonta a 46 miliardi di euro all'anno, quella delle i… - LaStampa : Fisco, la commissione Ue contro i paradisi fiscali. Gentiloni: “Uno scandalo che non più essere tollerato” - cawyandrax : RT @e_quintavalle: #Spread con #Ue per il tempo necessario agli adempimenti per #fisco costa 2,1 miliardi di euro in più alle #imprese impr… - capricorne_o : Pensionati, la Grecia copia il Portogallo: tasse (molto) basse agli stranieri. E la situazione in Italia?… - AnffasModica : RT @Disabili_com: Disabilità. Alle Regioni servono più risorse per politiche sociali e non autosufficienze: -

Ultime Notizie dalla rete : fisco più