Torino-Genoa 3-0: Bremer, Lukic e Belotti a segno, Longo vede la salvezza (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Toro è in paradiso, le speranze del Genoa rimandate allo spareggio contro il Lecce. E' un balzo poderoso verso la salvezza quello che, questa sera, compie la squadra di Moreno Longo: il 3-0 firmato ... Leggi su gazzetta

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - Gazzetta_it : Gol! Torino - Genoa 3-0, rete di Belotti A. (TOR) - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Toro_News : ??| IL POSTPARTITA ?? #Belotti: “Salvezza acquisita? Fino a quando non c’è la matematica... Dobbiamo pensare partita… - Cefalunews : Ultim'ora - Il Torino replica alle critiche con tre gol al Genoa ?? -