Spal-Inter, i convocati di Di Biagio: 23 giocatori a disposizione (Di giovedì 16 luglio 2020) Luigi Di Biagio ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista di Spal-Inter, match del trentatreesimo turno di Serie A in programma stasera alle ore 21:45 al “Mazza”. L’allenatore dei ferraresi ultimi in classifica ha chiamato 23 giocatori, imperativo categorico è provare a cercare l’impresa contro i nerazzurri di Antonio Conte per tenere accesa la speranza di una salvezza sempre più difficile. La lista dei convocati Portieri: Letica, Meneghetti, Thiam. Difensori: Bonifazi, Cionek, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari. Centrocampisti: Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori. Attaccanti: Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna. Leggi su sportface

goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno... godiamoci questa vittoria e poi su… - zazoomblog : Spal-Inter le probabili formazioni e dove vedere il match - #Spal-Inter #probabili #formazioni - sportface2016 : #SpalInter I convocati di #DiBiagio per il match di stasera - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Spal Inter in streaming: come seguire il match in diretta: Dove vedere Spal… -