Roma-Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 16 luglio 2020) Domenica 19 luglio 2020 alle 21.45 all’Olimpico andrà in scena Roma-Inter, uno dei big match più attesi. I giallorossi ospiteranno l’Inter di Conte, nella partita valida per la 34° giornata di campionato di Seria A. La scorsa giornata di campionato la Roma ha battuto il Verona 2 a 1 grazie a un rigore di Veretout e a un colpo di testa del solito Dzeko, portandosi a casa la terza vittoria consecutiva. I giallorossi si trovano in quinta posizione a quota 57 punti, a + 4 da Napoli e Milan. L’Inter questa sera scende in campo alle 21.45 contro la Spal, dopo essere tornata al successo nel match contro il Torino. Una vittoria in rimonta per 3 a 1, fondamentale dal punto di vista psicologico per la squadra. Nel caso di vittoria contro la Spal ... Leggi su sport.periodicodaily

MatteoBarzaghi : Inter confermata assenza Lukaku. Conte non lo rischia. Il belga è rimasto a Milano ad allenarsi e proverà ad esserc… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - AAlciato : ??Champions League, ottavi di ritorno Juventus-Lione si giocherà regolarmente a Torino, Barcellona-Napoli regolarm… - duemila62010 : @SalvaraniLuca @AgostinoPastore @MCaronni @PinoVaccaro77 Ma te sogni ??????? l Inter di conte è più scarsa del Napoli… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: DALLA SPAGNA - Junior Firpo del Barcellona potrebbe accettare l'offerta dell'Inter -