Ricerca: scoperte due forme diverse dell'acqua (3) (Di giovedì 16 luglio 2020) (Adnkronos) - Per raggiungere questi risultati sono state necessarie, riferiscono i Ricercatori,simulazioni estremamente lunghe di sistemi particolarmente grandi, "un vero tour-de-force numerico" che ha richiesto una enorme quantità di risorse di calcolo, sia a Roma che a Princeton. Gli autori infatti hanno risolto le equazioni del moto che descrivono l'evoluzione del liquido per ben 100 miliardi di volte di seguito coprendo così un intervallo temporale di circa 100 microsecondi, per osservare la transizione tra i due liquidi che avviene sulla scala di decine di microsecondi, prima che l'acqua cristallizzi. "Grazie a questo lavoro - conclude Sciortino -disponiamo di un modello e di dati numerici accurati che ci consentiranno in futuro di osservare la struttura molecolare su scala subnanometrica, per dimostrare ... Leggi su liberoquotidiano

Ricerca: scoperte due forme diverse dell'acqua

(di Andreana d'Aquino)- Scoperta per la prima volta l’esistenza di due diverse forme dell'acqua. In uno studio pubblicato oggi su "Science" dallo scienziato italiano Francesco Sciortino de La Sapienza ...

Scavi archeologici a Semifonte, gli archeologi indagheranno il sottosuolo in profondità alla ricerca delle ‘anomalie’ rilevate dai georadar

Si apre una nuova fase del progetto internazionale dedicato alla città mitica di Semifonte. Il 17 luglio passeggiata archeologica per illustrare i prossimi passi del percorso di studi e indagini con l ...

