Rai, palinsesti 2020/2021: i «trombati» e gli assenti (Di giovedì 16 luglio 2020) Salvo Sottile Alla programmazione 2020/2021 della Rai fa da contraltare un altro ‘palinsesto’ alternativo: quello dei trombati e degli assenti. I nomi dei conduttori che non avranno spazio nella prossima stagione del servizio pubblico sono diversi e, in alcuni casi, pure di peso. Sta facendo rumore il benservito a Salvo Sottile: il conduttore siciliano è stato silurato da Mi manda Raitre e sostituito da Federico Ruffo con Lidia Galeazzo. Tale scelta è stata motivata dal direttore del canale, Franco Di Mare, con la volontà di dare spazio a giornalisti interni al servizio pubblico. Una giustificazione che, comprensibilmente, non ha affatto convinto l’ormai ex padrone di casa, il quale peraltro reggeva degnamente il timone dello storico programma. Rispondendo all’AdnKronos, lo ... Leggi su davidemaggio

