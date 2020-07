Napoli, Gattuso: “Non sto a giudicare la sua prova, inutile attaccarlo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Napoli, Gattuso: “Non sto a giudicare la sua prova, inutile attaccarlo” Rino Gattuso, allenatore del... L'articolo Napoli, Gattuso: “Non sto a giudicare la sua prova, inutile attaccarlo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Gazzetta_it : #BolognaNapoli, #Gattuso: 'Mihajlovic più cazzuto di me. Io abbaio, lui morde' - mirkocalemme : Il #Napoli di #Gattuso nelle ultime 16 gare: - 12 vittorie - 2 pareggi (Barça, Inter) - 2 sconfitte (Lecce, Atalan… - MCriscitiello : Abbracci e baci, prima di Napoli-Milan, tra Gattuso e Maldini. Tutto bello... se fossero abbracci e baci sinceri. S… - CalcioNapoli24 : - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Scialbo pareggio degli azzurri al Dall’Ara di Bologna contro i felsinei di Mihajlovic. Un 1 a 1 che va stretto alla formazione di casa che nel secondo tempo ha messo alle strette gli uomini di Gattuso ...Bologna, 15 luglio 2020 - Un gol per tempo (apre Manolas, chiude Barrow) e un pareggio che per finisce per scontentare un po' tutti: il Napoli, che rischia di vedere allontanarsi ulteriormente il quin ...