Mercato auto, vendite ancora giù a giugno: -24,1% in Europa. In 6 mesi immatricolate 3 milioni di auto in meno (Di giovedì 16 luglio 2020) Qualcosa si muove nel mondo delle quattro ruote ma la strada per il ritorno alla normalità è lunga. Secondo i dati dell’Acea – l’associazioni dei costruttori europei – lo scorso giugno si è chiuso con un calo delle immatricolazioni del 24,1%, in lieve miglioramento rispetto al -56,8% di maggio. In totale nei primi sei mesi del 2020 sono state vendute 5,1 milioni di vetture, vale a dire 3,3 milioni in meno rispetto a gennaio-giugno 2019. Tra i singoli paesi spicca, in controtendenza, il + 1,2% della Francia rispetto al giugno 2019, si fa sentire il maxi piano di incentivi da 8 mld di euro varato dal governo Macron. Per il resto una sfilza di segni meno ma si va da un contenuto – 1,8% del Belgio al ... Leggi su ilfattoquotidiano

jabbaTM : Auto, mercato europeo ancora in forte calo a giugno: -24,1% - alcinx : RT @ansa_economia: Auto: mercato Europa ancora in calo, a giugno -24,1%. Dati Acea. Fca, -28,2%, quota mercato scende al 5,7% #ANSA https:/… - lautomobile_ACI : #Mercato #Europa: #giugno ancora in discesa. Le #immatricolazioni di #auto diminuiscono del 24,1%. Le conseguenze d… - GreciGiulio : Auto: mercato Europa ancora in calo, a giugno -24,1% - ansa_economia : Auto: mercato Europa ancora in calo, a giugno -24,1%. Dati Acea. Fca, -28,2%, quota mercato scende al 5,7% #ANSA -