Maria De Filippi sbarca ufficialmente su Rai 1: i dettagli del programma (Di giovedì 16 luglio 2020) Maria De Filippi a Rai 1. E questa volta non per condurre il Festival di Sanremo. Una notizia a dir poco sorprendente, visto che l’azienda ha deciso di puntare nuovamente sull’amatissima conduttrice per un programma dedicato alle donne, atto a sensibilizzare quante più persone possibili. Stefano Coletta è emozionato per quello che ha deciso di … L'articolo Maria De Filippi sbarca ufficialmente su Rai 1: i dettagli del programma proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - davidemaggio : Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai 1 #PalinsestiRai - IlContiAndrea : RT @GiusCandela: Tutto ma proprio tutto su date, titoli, polemiche e dichiarazioni sui #palinsestirai. - MicheleSpione1 : RT @GiusCandela: Tutto ma proprio tutto su date, titoli, polemiche e dichiarazioni sui #palinsestirai. - GiusCandela : Tutto ma proprio tutto su date, titoli, polemiche e dichiarazioni sui #palinsestirai. -