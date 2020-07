Maria de Filippi sbarca in Rai per una serata evento con Ferilli e Mannoia (Di giovedì 16 luglio 2020) Giornata di presentazione dei palinsesti oggi tra Roma e Milano per la Rai. E il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, pochi minuti fa ha annunciato una notizia di cui va molto fiero che riguarda Maria de Filippi. La conduttrice sarà in Rai a novembre per una serata evento con al suo fianco due grandissime donne dello spettacolo. Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia insieme a Maria de Filippi saranno madrine d’eccezione di una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. La grande amicizia che lega Sabrina Ferilli a Maria de Filippi avrà di certo dato il là a questa nuova coppia, che si dimostra vincente in Mediaset e lo sarà anche in rai. Al ... Leggi su ultimenotizieflash

