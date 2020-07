Il Fisco ci spia sul web, ecco come e a cosa fare attenzione (Di giovedì 16 luglio 2020) Il Fisco ci spia sul web e con le nuove tecniche di semplificazioni i controlli saranno maggiori. Chi farà soldi con internet finirà sotto la lente di ingrandimento del Fisco che non lascia scampo. È stato appena presentato dalla Commissione Europea un pacchetto fiscale che prevede maggiori controlli a chi esula le tasse guadagnando su internet. In pratica, saranno sottoposte ad un rigido controllo tutte le piattaforme digitali: Facebook, Google, Instagram e non solo. Le stesse piattaforme dovranno informare l’Agenzia delle Entrate di chi fa affari in rete. Controlli a tappeto su chi fornisce servizi o vende prodotti con servizi attivi su internet, usando qualsiasi piattaforma elettronica. Il Fisco ci spia: 25 iniziative per scovare i furbetti Il pacchetto fiscale ... Leggi su notizieora

Le piattaforme digitali dovranno informare le autorità sui redditi ottenuti da chi opera e guadagna su Internet, da Amazon a Instagram. Chi, in qualche modo, farà dei soldi su Internet finirà sotto la ...

Ultime notizie sul conto corrente luglio 2020: non parleremo di quale sia il miglior conto dove depositare i soldi, bensì dei controlli con i quali il fisco controlla le tasche dei contribuenti (e ris ...

