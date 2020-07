Il disastro Twitter poteva andare molto peggio (Di giovedì 16 luglio 2020) Chi ha hackerato i profili delle persone famose ha chiesto soltanto bitcoin – forse con l'aiuto di un dipendente dell'azienda – ma avrebbe potuto combinare ben altri guai Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : disastro Twitter Il disastro Twitter poteva andare molto peggio Il Post Il disastro Twitter poteva andare molto peggio

Chi ha hackerato i profili delle persone famose ha chiesto soltanto bitcoin – forse con l'aiuto di un dipendente dell'azienda – ma avrebbe potuto combinare ben altri guai Il grande attacco informatico ...

Disastro occupazione: in 20mila senza cassa integrazione a Firenze, in 50mila hanno già perso il lavoro in Toscana

Caos cassa integrazione a Firenze: sono oltre 20.000 i lavoratori che attendono ancora i pagamenti. A lanciare l'allarme è Cna Firenze, che parla di “situazione gravissima” e sottolinea come siano cir ...

Caos cassa integrazione a Firenze: sono oltre 20.000 i lavoratori che attendono ancora i pagamenti. A lanciare l'allarme è Cna Firenze, che parla di "situazione gravissima" e sottolinea come siano cir ...