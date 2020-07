Il bluff delle autostrade pubbliche (Di giovedì 16 luglio 2020) «I cittadini tornano proprietari della propria rete autostradale, ci saranno tariffe più basse, maggiori investimenti sulla sicurezza». E magari ti regalano pure un orsacchiotto ai caselli. Assumendo un tono da grillino, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha riassunto con quelle parole i vantaggi che, secondo il governo, porterà l'accordo raggiunto con Atlantia per autostrade: ridimensionamento dei Benetton, ingresso dello Stato nel capitale attraverso Cdp, quotazione di Aspi in borsa. Una manna per gli italiani, è la tesi del governo trionfante. Che però, come al solito, si lancia in promesse tra di loro contraddittorie. Che fanno sorgere spontanea una domanda: siamo sicuri che l'operazione azienda pubblica quotata più tariffe più basse più maggiori investimenti dia un risultato positivo? Qualcosa non ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : bluff delle Il bluff delle autostrade pubbliche Panorama Sconcerti: "Nessuno va a vedere il bluff della Juve, tutti sanno di essere bluff a loro volta"

La Juventus sta perdendo colpi ma nessuno va a vedere il suo bluff

Fondo sulle colonne del Corriere della Sera dedicato al pareggio tra Juventus e Sassuolo a firma di Mario Sconcerti. Ecco il pensiero del giornalista sulla corsa scudetto: "Nei tre minuti in cui Berar ...Nei tre minuti in cui Berardi e Caputo hanno ribaltato la partita di Reggio Emilia c’è stato un panico che ha percorso l’intero campionato. La Juve stava perdendo, qualcuno poteva provare a vincere il ...