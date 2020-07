Hong Kong, Cina convoca ambasciatore USA a Pechino (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Continua il botta a risposta tra Washington e Pechino sul fronte Hong Kong. Dopo le sanzioni decise dal Governo americano a seguito dell’approvazione da parte della Cina della controversa legge sulla sicurezza nazionale per la città-stato, il gigante asiatico ha convocato l’ambasciatore USA nella Capitale. A darne notizia il Ministero degli Esteri del Celeste Impero che ha espresso in una nota il disappunto per la decisione intrapresa dall’amministrazione americana e ha assicurato contromisure: “al fine di tutelare i suoi interessi legittimi, la Cina prenderà la necessaria risposta alle errate azioni Usa, incluse le sanzioni contro entità e singoli americani”. Leggi su quifinanza

Ancora scintille tra Cina e Stati Uniti, dopo che Pechino ha imposto la 'legge sulla sicurezza nazionale' a Hong Kong. Che si sommano alla tensione tra Pechino e il Regno Unito, dopo che Londra l'ha ...

