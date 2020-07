Gdf sequestra sito per visione illegale tv a pagamento. Perquisizioni in tutta Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella mattinata di oggi la Guardia di Finanza di Venezia sta eseguendo il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip presso il Tribunale di Teramo, di un sito internet utilizzato per la visione illegale di TV a pagamento, e l'ulteriore sequestro di 11 carte Postepay disposto dalla Procura della Repubblica di Teramo per il reato di illecita diffusione di servizi televisivi criptati tramite internet.Contestualmente, in 32 province Italiane, sono in corso le... Leggi su digital-news

Nella mattinata di oggi la Guardia di Finanza di Venezia sta eseguendo il decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip presso il Tribunale di Teramo, di un sito internet utilizzato per la visione i ...

Sottratti libri e scritture contabili, maturate ulteriori perdite, omessi i versamenti di imposte, tributi e prestazioni previdenziali.In pieno dissesto i titolari avevano trasferito l’intero compless ...

