Galyn Gorg è morta: la 56enne ballerina e attrice. Lolrella Cuccarini: “Non ci posso credere” (Di giovedì 16 luglio 2020) Galyn Gorg è morta nel giorno del suo compleanno, il suo decesso ha sconvolto tutti Galyn Gorg è deceduta ieri proprio nel giorno del suo compleanno. Il suo decesso ha toccato tutti, soprattutto Lorella Cuccarini che ha affermato e dimostrato di essere parecchio affranta. Così la conduttrice ha ricordato l’artista su Twitter scrivendo di essere rimasta senza parole, di non riuscire ancora a realizzare quanto accaduto. Ha voluto ricordarla tra una sala prove e l’altra, tornando indietro negli anni a quando ancora nessuno le conosceva, davanti ai fotografi per la prima volta.Ciò che ha sempre ammirato di lei? La grinta pazzesca che la contraddistingueva in ogni suo lavoro punto il sorriso che divertiva e rallegrava tutti. Adesso non può fare ... Leggi su kontrokultura

leone52641 : RT @GisellaPagano: Galyn Gorg, è morta a 56 anni la ballerina di 'Fantastico 6 - lucanioantonio2 : Galyn Gorg, è morta a 56 anni la ballerina di 'Fantastico 6 - IvoDossena : Morta Galyn Gorg, la ballerina di “Fantastico” - - VISCONTIMARINA : RT @RaiNews: Icona degli anni '90, aveva 56 anni - simonabastiani : Addio a Galyn Görg. L’ex ballerina di Fantastico è morta alla soglia dei 56 anni -