Freaks Out, Gabriele Mainetti: "Mi piacerebbe che Steven Spielberg vedesse il film" (Di giovedì 16 luglio 2020) Gabriele Mainetti, regista di Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, ci ha raccontato il suo affetto e rispetto nei confronti di Steven Spielberg. Secondo il regista Gabriele Mainetti nessuno è grande come Steven Spielberg. Durante il nostro Ultrapop Festival ci ha raccontato cosa apprezzi del famoso regista e quanto gli piacerebbe che vedesse il suo prossimo film, Freaks Out, in uscita probabilmente a fine anno. Freaks Out sarà il secondo film del regista Gabriele Mainetti, famoso per il film che ha riaperto il cinema di genere italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot. Ma ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Freaks Out, Gabriele Mainetti: 'Mi piacerebbe che Steven Spielberg vedesse il film'… - EnfantProdige : @RaiCinema @01Distribution Buongiorno! Quando potremo vedere i trailer di 'Freaks Out' e 'Diabolik'? Luglio scorso… -

Ultime Notizie dalla rete : Freaks Out Freaks Out, Gabriele Mainetti: "Mi piacerebbe che Steven Spielberg vedesse il film" Movieplayer.it Freaks Out, Gabriele Mainetti: "Mi piacerebbe che Steven Spielberg vedesse il film"

Freaks Out sarà il secondo film del regista Gabriele Mainetti, famoso per il film che ha riaperto il cinema di genere italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot. Ma sul nostro canale twitch è emerso anche ...

UltraPop Festival, Gabriele Mainetti ospite in diretta su Twitch

L'autore e regista de Lo chiamavano Jeeg Robot e dell'atteso Freaks Out si racconta stasera alle 21:00 su Twitch in un appuntamento da non perdere! Lo chiamavano Gabriele Mainetti: oggi alle 21:00 arr ...

Freaks Out sarà il secondo film del regista Gabriele Mainetti, famoso per il film che ha riaperto il cinema di genere italiano con Lo chiamavano Jeeg Robot. Ma sul nostro canale twitch è emerso anche ...L'autore e regista de Lo chiamavano Jeeg Robot e dell'atteso Freaks Out si racconta stasera alle 21:00 su Twitch in un appuntamento da non perdere! Lo chiamavano Gabriele Mainetti: oggi alle 21:00 arr ...