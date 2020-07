Fortnite Stagione 3: Potenzia un’arma a Borgo Bislacco (Di giovedì 16 luglio 2020) Tra le Sfide di Fortnite di oggi vi è quella di Potenziare un’arma a Borgo Bislacco, sfida che potrebbe essere anche sostituita come accaduto nelle precedenti settimana ma che vi riportiamo comunque a seguire. Guida alla Sfida Potenzia un’arma a Borgo Bislacco La Sfida è molto semplice da portare a termine, tutto quello che dovete fare è di raggiungere Borgo Bislacco, raccogliere una qualsiasi arma ed i materiali richiesti (150 per ogni materiale) e Potenziarla utilizzando l’apposita stazione. Tuttavia di recente in Fortnite è arrivata la stazione di Potenziamento mobile, ciò permette di Potenziare o alterare ... Leggi su gamerbrain

