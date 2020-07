Firenze – Trovato morto ex calciante in casa, ipotesi omicidio (Di giovedì 16 luglio 2020) Un ex calciante del calcio storico fiorentino, Fulvio Dolfi, è stato Trovato morto nella sua abitazione. Si ipotizza l’omicidio: sul corpo della vittima, che aveva 62 anni, sarebbero stati rinvenuti segni di fendenti da arma da taglio. A dare l’allarme alcuni vicini di casa che hanno avvisato i vigili del fuoco. Un ex calciante del … Leggi su periodicodaily

rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi - lupettorosso76 : RT @MediasetTgcom24: Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi - zazoomblog : Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate -… - FirenzePost : Firenze: ex calciante 62enne trovato morto nel suo appartamento. Sarebbe stato ucciso con alcune coltellate - g_bonincontro : RT @MediasetTgcom24: Firenze, ex calciante trovato morto in casa: accoltellato al ventre #FulvioDolfi -