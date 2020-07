Effetto Covid sulla Maturità 2020: raddoppiati i 100, più voti superiori a 80 (Di giovedì 16 luglio 2020) Effetto Covid sui voti della Maturità 2020: secondo i primi dati raccolti dal ministero dell’Istruzione, le studentesse e gli studenti con 100 salgono dal 5,6% dell’anno scorso al 9,9% e aumentano complessivamente i diplomati con voti superiori a 80, dal 32,8% al 49,6%. Le modalità particolari di svolgimento degli esami non hanno, dunque, messo a repentaglio i rendimenti: sul 94% delle studentesse e degli studenti ammessi a svolgere l’Esame, i diplomati risultano essere il 99,5%. Erano il 99,7% un anno fa. La rilevazione si riferisce ai soli candidati interni. Gli esterni sosterranno l’Esame di Stato nella sessione straordinaria, che inizierà il 9 settembre 2020. Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono ... Leggi su huffingtonpost

