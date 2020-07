“Diciamoci la verità, questi uomini...”. Meloni archivia Conte: una donna a Palazzo Chigi? Tempi maturi (Di giovedì 16 luglio 2020) Giorgia Meloni è stata ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia su Rete4, dove ha affrontato i principali temi di attualità. A partire dal Mes, sul quale è stata perentoria: “Nessuno mi può convincere ad accettarlo”. Passando poi per la coalizione di centrodestra che, nonostante qualche tensione e divergenza, appare solida e duratura: “Noi vogliamo stare insieme e non per interesse, siamo forti”. Infine la leader di Fdi non si è sottratta ad un commento sulla suggestione di Palazzo Chigi: “Indipendentemente dalla sottoscritta, sarei Contenta se ci fosse un premier donna perché i Tempi sono oggettivamente maturi. E poi questi uomini, diciamo la verità, li abbiamo provati in ... Leggi su liberoquotidiano

Libero_official : “Diciamoci la verità, questi uomini...”. #Meloni archivia #Conte e compagni: primo premier donna? La leader di Fdi… - juvemyheart : RT @AOnthemooon: @juventusfc @2DaniLuiz @G_Higuain @officialpes Dai, diciamoci la verità: questo scudetto lo stiamo vincendo solo perché no… - ssaammiirraaaaa : Diciamoci la verità ,anche se non ho visto tutti i ramake di Skam,il gruppo di ragazzi più affiatato,unico,speciale… - juvemyheart : RT @Ganga_1976: @massimozampini Diciamoci la verità....quelli che pensavano/sognavano una Juve vincente e divertente hanno lasciato pensier… - Ganga_1976 : @massimozampini Diciamoci la verità....quelli che pensavano/sognavano una Juve vincente e divertente hanno lasciato… -

Ultime Notizie dalla rete : “Diciamoci verità