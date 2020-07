Conte fa retromarcia: si a Borja Valero. E l’Inter pensa al rinnovo (Di giovedì 16 luglio 2020) Borja Valero ha convinto Conte e l’Inter Dopo una prima parte di stagione passata in panchina, ha pian piano preso parte al progetto di Conte fino ad oggi dove è un elemento importante. L’Inter per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, starebbe pensando a rinnovare il contratto a Borja Valero di cui ve ne avevamo parlato in esclusiva qualche giorno fa. “Borja Valero, contro i granata, ha giocato titolare la quarta gara su sei dopo la ripresa, dietro le punte. Rivincita: perché in Svizzera, nel ritiro blindato, Conte gli disse che non sarebbe rientrato nei suoi piani. “Fu chiaro fin da subito, ma io sono testardo. Non volevo mollare”. Borja ha tenuto ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Conte retromarcia Retromarcia di Conte sul condono. Dl Semplificazioni, si tratta ancora TG La7 IL RETROSCENA

La trattativa in Europa resta complicata e Conte lo spiega in aula dove chiede di chiudere l'accordo a luglio e tende una mano all'Olanda e ai frugali dicendo che l'Italia «sarà flessibile sui rebates ...

Consiglio europeo, Mattarella incontra il premier Conte: “Vertice decisivo”

Roma – Nel corso della tradizionale colazione al Quirinale tra il Capo dello Stato Sergio Mattarella, il premier Giuseppe Conte e vari ministri, in vista del Consiglio europeo si è fatta un ricognizio ...

