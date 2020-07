Cassa Integrazione, proroga di 18 settimane, ma non riguarda tutti (Di giovedì 16 luglio 2020) Il ministero del Lavoro è pronto a mettere a disposizioni 6 miliardi di euro per 18 settimane di Cassa Integrazione per evitare altri licenziamenti. Chi può beneficiarne? Fonte PixabayI lavoratori al primo posto. Sembra questa la linea guida del Governo che è sempre più propenso a concedere la Cassa Integrazione (Cig) per altri 18 settimane. Sarebbero già pronti 6 miliardi di euro per cercare di salvare quelle categorie che sono tuttora a rischio licenziamento. Il Ministero del Lavoro è già all’opera per varare un piano lineare che possa essere utile a sopperire a questa nuova fase di crisi post lockdown. D’altronde si tratta di una misura decisamente in linea con la protrarre l’emergenza sanitaria da ... Leggi su chenews

VittorioSgarbi : #governodiperacottari #cassaintegrazione Ancora 90 mila operai dallo scorso marzo senza cassa integrazione. Solo u… - LegaSalvini : ??NUOVA NAVE QUARANTENA: 4.800€ AL MESE PER CLANDESTINO. E AGLI ITALIANI? E LA CASSA INTEGRAZIONE? VERGOGNA! - matteosalvinimi : #Salvini: Sulla cassa integrazione solo CHIACCHIERE. Grazie a imprenditori che hanno messo soldi di tasca loro per… - fyorellanza : @AngyG17 @lbazziga Bisogna vedere quanto prende di cassa integrazione . Ma mi sembra strano che possa avere tutte q… - tdrclaudio : @OsservaMy E quelli che fanno lavorare operai in cassa integrazione?? -