Autostrade, Di Maio “Ora abbassare i pedaggi” (Di giovedì 16 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto soddisfatto per il risultato, sì. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Lo Stato ha fatto lo Stato, ha lavorato per difendere l'interesse comune. Dopo di che non bisogna lanciarsi in toni trionfalistici, la partita non è ancora chiusa del tutto, bisognerà vigilare affinchè in futuro non tornino a prevalere le logiche del profitto a scapito della sicurezza degli italiani. E poi, mi lasci dire, che ora bisogna puntare al vero obiettivo”. Lo dice al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in merito alla decisione del Consiglio dei Ministri su Autostrade per l'Italia.“Non dobbiamo fermarci adesso per nessun motivo. Ora bisogna abbassare le tariffe autostradali, far scendere i pedaggi, migliorare il nostro sistema ... Leggi su liberoquotidiano

