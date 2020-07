Atalanta, tutta la rosa ha giocato almeno 1′ in Serie A (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Atalanta, nella partita contro il Brescia, ha fatto scendere in campo anche chi non aveva giocato in stagione Grande entusiasmo in casa Atalanta che continua a esprimere prestazioni contornate da bellissimo calcio. E allora ai numeri incredibili dell’attacco, la squadra nerazzurra ha raggiunto anche un’altra importante statistica. Con gli esordi nel derby contro il Brescia di Bellanova, Czyborra e Rossi, l’Atalanta ha fatto scendere in campo in Serie A tutti gli effettivi della rosa a disposizione di Gasperini. Tutti i nerazzurri hanno giocato almeno un minuto in campionato, dettaglio che valorizza ancora di più la stagione della Dea. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tutta Atalanta, con Bellanova, Czyborra e Rossi tutta la rosa ha giocato almeno 1' in Serie A TUTTO mercato WEB Atalanta, tutta la rosa ha giocato almeno 1' in Serie A

Grande entusiasmo in casa Atalanta che continua a esprimere prestazioni contornate da bellissimo calcio. E allora ai numeri incredibili dell’attacco, la squadra nerazzurra ha raggiunto anche un’altra ...

