Ancora su Salvini, Berlinguer e la vuota indignazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Orrore e pietà». «Che pena… chiamate il 118». «È come paragonare Cristo a Barabba». Si tratta di espressioni usate da alcuni dirigenti del Pd (Fiano, Zingaretti), e da Achille Occhetto, a commento all’affermazione di Salvini secondo il quale la Lega avrebbe raccolto i «valori» di Enrico Berlinguer. Forse sarebbe il caso di riservare la categoria dell’«orribile» al contesto politico e culturale di cui tale affermazione è solo un indicatore. Un contesto praticato da tanta parte di coloro che, del resto, … Continua L'articolo Ancora su Salvini, Berlinguer e la vuota indignazione proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

fanpage : 'Pd ipocrita, criticava Salvini e Conte I, ora rifinanzia le milizie'. La nostra intervista a @riccardomagi… - LegaSalvini : Matteo Salvini ancora contro Lucia Azzolina: 'Sciagurata, provare la febbre ai figli a casa? Ma siamo matti?' - LegaSalvini : ?? #Salvini: Devo ancora capire se al governo ci siano incapaci o complici di questa assurda tratta di esseri umani.… - Antonio39148566 : RT @GioLario: #salvinisciacallo #salvini è un essere disgustoso in tutti i sensi , come uomo , come politico , come TUTTO ! E chi lo se… - CardelliAc : RT @SalamidaFabio: A Palermo è caduto oltre un metro di pioggia e sono morte due persone. Un fenomeno straordinario e inatteso. Salvini che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Salvini Ancora su Salvini, Berlinguer e la vuota indignazione | il manifesto Il Manifesto Ancora su Salvini, Berlinguer e la vuota indignazione

Sostieni il giornalismo senza padroni.

Autostrade, esultano i 5 Stelle, soddisfatti Pd e Leu

L’esultanza dei 5 Stelle e la soddisfazione del Pd e di Leu quasi si toccano con mano dopo la soluzione del caso Autostrade, per una operazione governativa che rivendica l’interesse pubblico su un ben ...

Sostieni il giornalismo senza padroni.L’esultanza dei 5 Stelle e la soddisfazione del Pd e di Leu quasi si toccano con mano dopo la soluzione del caso Autostrade, per una operazione governativa che rivendica l’interesse pubblico su un ben ...