Al Festivalfilosofia 2020 si scontrano intelligenze umane e artificiali (Di giovedì 16 luglio 2020) Da venerdì 18 a domenica 20 settembre a Modena, Carpi e Sassuolo quasi 150 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre e spettacoli. Tra i protagonisti 42 relatori, di cui ben 17 debuttano al festival. Tra gli ospiti più attesi: Cacciari, Galimberti, Marzano, Massini, Recalcati, Vegetti Finzi, e tra i debuttanti O’Connell, Sadin, Schnapp, Soro. Il programma è un omaggio al pensiero di Remo Bodei Dedicato al tema macchine, il Festivalfilosofia 2020 è in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 18 al 20 settembre. Prima edizione dopo la scomparsa di Remo Bodei, l’intero programma del festival costituisce un grato e commosso omaggio al suo pensiero e alle sue opere sul tema delle macchine. Sarà un festival dal vivo che tuttavia si terrà adottando tutti i protocolli e i dispositivi previsti ... Leggi su domanipress

MariangelaLaste : RT @festivalfilo: Un #aforisma al dì per avvicinarsi a #festivalfilo20 - #macchine, in programma dal 18 al 20 settembre a #Modena, #Carpi e… - bibliofilosofia : RT @festivalfilo: Un #aforisma al dì per avvicinarsi a #festivalfilo20 - #macchine, in programma dal 18 al 20 settembre a #Modena, #Carpi e… - festivalfilo : Un #aforisma al dì per avvicinarsi a #festivalfilo20 - #macchine, in programma dal 18 al 20 settembre a #Modena,… - SulPanaro : Festivalfilosofia 2020: nelle piazze si parlerà di intelligenze umane e artificiali - DeliaSalvadori : RT @gaiaitaliacom: Festivalfilosofia 2020: intelligenze umane e artificiali dal 18 al 20 settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Festivalfilosofia 2020 Festivalfilosofia 2020: nelle piazze si parlerà di intelligenze umane e artificiali SulPanaro Festival Filosofia 2020, si torna nelle piazze nonostante il Covid

'Dal 18 agosto chi vuole partecipare si dovrà prenotare e chiederemo di non abusare, ovvero di prenotare solo gli eventi ai quali si intende partecipare' “Riscendiamo in piazza a pensare, con coraggio ...

"Filosofia in piazza con coraggio e prudenza"

La cicuta, la peste e, adesso, anche il Covid. La filosofia ha resistito alle più grandi piaghe che hanno tormentato la terra nel corso dei secoli. E ancora oggi da lei arriva l’insegnamento per affro ...

'Dal 18 agosto chi vuole partecipare si dovrà prenotare e chiederemo di non abusare, ovvero di prenotare solo gli eventi ai quali si intende partecipare' “Riscendiamo in piazza a pensare, con coraggio ...La cicuta, la peste e, adesso, anche il Covid. La filosofia ha resistito alle più grandi piaghe che hanno tormentato la terra nel corso dei secoli. E ancora oggi da lei arriva l’insegnamento per affro ...