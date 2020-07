Udinese, Gotti: «Lasciati due punti contro la Lazio» (Di giovedì 16 luglio 2020) Luca Gotti ha commentato il pareggio ottenuto contro la Lazio: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Udinese Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha analizzato ai microfoni di Udinese TV il pareggio conquistato contro la Lazio. PRESTAZIONE – «Non è facile, giocando ogni tre giorni, avere prima della partita il termometro di quello che sarà l’incontro e di quelle che saranno le energie a disposizione. Non so bene se sono più importanti le energie fisiche o quelle mentali perché giocare così spesso complica tutto. Dopo l’importante partita di Ferrara abbiamo pagato qualcosa dal punto di vista fisico e delle energie, mentre stasera ... Leggi su calcionews24

Notiziedi_it : Udinese-Lazio 0-0, il punto fa felice soltanto Gotti - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Lazio? Per quanto visto in campo, 2 punti persi': Il tecnico bianconero: 'Ci teniamo questo punto… - ilnapolionline : Avversario Napoli - Gotti dell'Udinese rischia di non avere un centrocampista al San Paolo - - LaVozdelCalcio : UDINESE: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti… - calciomercatoit : #UdineseLazio formazioni ufficiali UDINESE: Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Pa… -