Tor de’ Cenci, quale destino per l’ex stabile INPS di Via Malpeli? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 luglio 2020 – «A seguito di numerose segnalazioni giunte dai cittadini, preoccupati per la futura destinazione dello stabile ex INPS di viale Cherubino Malpeli, in zona Tor De’ Cenci, abbiamo deciso di effettuare un sopralluogo sul posto. Nel corso della visita è emersa chiaramente la presenza di innumerevoli irregolarità avvenute nel corso della ristrutturazione dell’immobile, ma anche di una serie di difformità rispetto alla documentazione presentata all’inizio dei lavori. Tutto questo, come era evidente, ha già portato all’apposizione dei sigilli. Ora pretendiamo che il Municipio e il Campidoglio facciano immediatamente chiarezza sull’intera vicenda e siano trasparenti sull’utilizzo al quale è destinato lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Tor de' Cenci, quale destino per l'ex stabile INPS di Via Malpeli? - 79_Alessio : RT @romatoday: Tor de’ Cenci, riflettori accesi sull’ex immobile INPS finito sotto sequestro: 'Evitiamo occupazioni' - djorkam : @fabbricainter Sì, non ce l'avevo con te, è solo un po' spiacevole leggerlo continuamente. Mai letto di Andrea da A… - Notiziedi_it : Tor de’ Cenci, riflettori accesi sull’ex immobile INPS finito sotto sequestro: “Evitiamo occupazioni” - romatoday : Tor de’ Cenci, riflettori accesi sull’ex immobile INPS finito sotto sequestro: 'Evitiamo occupazioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Tor de’ Ascensori simbolo dell'abbandono: a Tor Bella Monaca anche salire a casa è diventato impossibile RomaToday