Scuola e ripresa, la Cisl scrive al Prefetto di Salerno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiLa ripresa delle attività scolastiche che avverrà in presenza nelle 203 istituzioni scolastiche di Salerno e provincia e che dovrà tener conto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio è al centro di una lunga e dettagliata lettera che i rappresentanti sindacali della Cisl hanno inviato al Prefetto di Salerno, Francesco Russo. Il sindacato, in premessa della stessa, fa notare che sulla base dell’aggiornamento del documento tecnico del CTS, si è definitivamente stabilito che il distanziamento da considerare tra gli alunni è di un metro statico “da bocca a bocca” ma che la disposizione degli spazi che ha ben poca rispondenza con la realtà dell’attività scolastica. Raramente, ... Leggi su anteprima24

