Rtl 102.5 Power Hits in tv: quest'anno anche su Sky Uno e Tv8 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Novità in vista per Rtl 102.5 Power Hits Estate, l'evento che da qualche anno mette "in gara" i brani più di successo durante i mesi estivi per proclamare, tramite il voto dei radioascoltatori, quello più apprezzato dal pubblico. Il Festival, le cui votazioni sono in corso in queste settimane, come da tradizione si chiuderà con una serata evento in diretta dall'Arena di Verona prevista per il 9 settembre 2020. Ma è qui che arrivano le novità.La prima riguarderà la totale assenza di pubblico: le norme anti-Covid vigenti impediscono di creare assembramenti. Si è preferito così realizzare l'evento a porte chiuse, con i numerosi artisti che si alterneranno sul palco pronti ad esibirsi davanti ad una platea vuota. Sarà un modo, ... Leggi su blogo

Il 9 settembre torna la grande musica dal vivo: l'Arena di Verona ospiterà l'evento che decreterà il tormentone dell'estate 2020. Lo ha annunciato questa mattina in diretta radiofonica il sindaco di V ...

