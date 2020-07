Palermo, bomba d'acqua improvvisa: auto travolte da un fiume di fango (Di mercoledì 15 luglio 2020) La circonvallazione, scrive Palermo Today, è rimasta bloccata: un automobilista è rimasto impantanato nella strada allagata: l'uomo si è sentito male ed è stato soccorso da alcune persone. Scene da ... Leggi su caffeinamagazine

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - TgLa7 : #Bomba d'acqua a #Palermo, 2 vittime in auto sommersa - rtl1025 : ?? Una bomba d'acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A #Palermo la situazione più drammatica: in alcuni s… - MaurilioVitto : RT @mbartolotta63: #Palermo, bomba d'acqua - eleuricchio : RT @mbartolotta63: #Palermo, bomba d'acqua -