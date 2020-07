Napoli, in bilancio vendite per 86 mln: ma il Comune ne incassa solo 4 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sulla carta gli introiti messi in bilancio ammontano a 86 milioni di euro. Ma nella realtà lo stanziamento previsto per il 2019 – di cui 76 milioni dovevano andare al recupero del disavanzo – non raggiunge neanche il 5%. Palazzo San Giacomo riesce ad incassare appena quattro milioni di euro dalla vendita del patrimonio immobiliare. Un dato che emerge nel corso della Commissione bilancio tenutasi oggi presieduta da Manuela Mirra. “Dobbiamo approfondire con con dati più dettagliati con l’assessore competente Alessandra Clemente e la società che si occupa del patrimonio per il Comune, ovvero la Napoli Servizi” sono le parole del vicesindaco, Enrico Panini davanti ai numeri fallimentari. ... Leggi su anteprima24

I casi di coronavirus nel mondo sono oltre 13,3 milioni, con oltre 578mila decessi attribuiti globalmente alla malattia. Questo l'ultimo bilancio fornito questa mattina dalla John Hopkins University.

Fino a 20 auto sono state incenerite e 17 persone sono rimaste ferite a seguito di un’esplosione di un oleodotto su un’autostrada al Cairo, in Egitto. Lo ha detto oggi il Ministero della sanità egizia ...

